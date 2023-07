SOIRÉE PAILL’HOT Complexe sportif de La Maison Blanche Vigneux-de-Bretagne, 7 juillet 2023, Vigneux-de-Bretagne.

Vigneux-de-Bretagne,Loire-Atlantique

Venez en famille, entre amis et profitez d’un moment de partage.

2023-07-07 fin : 2023-07-07 23:00:00. .

Complexe sportif de La Maison Blanche

Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Come with your family or friends and enjoy a moment of sharing

Venga con su familia o amigos y disfrute de un momento de convivencia

Kommen Sie mit der Familie oder Freunden und genießen Sie einen gemeinsamen Moment

