Foot fauteuil – Championnat de France – Divisiion 3 Complexe Sportif de la Durantière Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Foot fauteuil – Championnat de France – Divisiion 3 Complexe Sportif de la Durantière Nantes, 19 novembre 2023, Nantes. 2023-11-19

Horaire : 10:00 11:00

Gratuit : oui TOUT PUBLIC Sports collectifs. 8 matchs, 5 équipes : Nantes 2, Villeneuve-d’Ascq 3, Douai 2, Rouen 2, Nanterre 2. Le foot fauteuil est un jeu collectif réservé aux personnes handicapées utilisant un fauteuil électrique. Il se joue sur un terrain de basket-ball. Une équipe est composée de 4 joueurs. Samedi 18 novembre 2023 :10h00 – Nantes 2 – Nanterre 2 10h45 – Douai 2 – Rouen 2 11h30 – Villeneuve-d’Ascq 3 – Nanterre 2 14h15 – Nantes 2 – Douai 2 15h00 – Villeneuve-d’Ascq 3 – Rouen 2 16h00 – Douai 2 – Nanterre 2 16h45 – Nantes 2 – Villeneuve-d’Ascq 3 Dimanche 19 novembre 2023 :10h00 – Nantes 2 – Rouen 2 Complexe Sportif de la Durantière Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 46 58 22 0679018623 https://www.facebook.com/nantesFF Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Complexe Sportif de la Durantière Adresse 70 Rue de la Durantière Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age max TOUT PUBLIC Lieu Ville Complexe Sportif de la Durantière Nantes latitude longitude 47.214125462, -1.60509557

Complexe Sportif de la Durantière Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/