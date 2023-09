Journée octobre rose à Erquy Complexe sportif de la Chapelle Erquy, 8 octobre 2023, Erquy.

A l’occasion d’octobre rose, la ville d’Erquy, ses associations, ses commerçants et professionnels de santé se mobilisent en organisant un événement dédié pour récolter des fonds, qui seront versés à la ligue contre le cancer.

Le 8 octobre prochain, un événement dédié à Octobre Rose sera organisé au complexe sportif de la chapelle à Erquy.

Au programme : Deux circuits de marche/course ou de marche nordique (6 et 8 km), des ateliers sport et bien être avec du yoga, pilates, escrime, massages, découvertes de produits cosmétiques… ainsi que des stands d’information avec la ligue contre le cancer, le Collectif Triplettes Roses, les associations Riposte, Asalée et SAFE.

Entrée libre avec tombola. Inscription aux ateliers à 9H.

Programme complet :

9h : Accueil des participants

9h15 : Échauffement

9h30 : Départ marche nordique 6 et 8 km

9h45 : Départ marche 6 et 8 km

10h : Atelier fitzumba et atelier yoga

11h : Atelier pilates et escrime

12h : Arrivée des participants en musique avec la chorale « Jamais sans musique »

Toute la matinée : massages détente proposés par Sérendipity

Complexe sportif de la Chapelle Erquy, rue de la Ville Louis Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne https://www.ville-erquy.com/

Ville d’Erquy