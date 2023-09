Marche dans le cadre d’Octobre Rose Complexe Sportif de la Canéda Sarlat-la-Canéda, 8 octobre 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

Dans le cadre d’Octobre Rose, randonnée organisée l’antenne du Sarladais au profit de la Ligue contre le Cancer.

Inscription sur place 5€.

Départ à 10h du Complexe sportif de la Canéda.

Démonstration de danse en ligne et boxe..

Complexe Sportif de la Canéda

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



As part of October Rose, a walk organized by the Sarladais branch to raise funds for the Ligue contre le Cancer.

On-site registration 5?

Departure at 10 a.m. from Complexe sportif de la Canéda.

Line dancing and boxing demonstration.

En el marco del Octubre Rosa, marcha organizada por la sección de Sarladais en beneficio de la Liga contra el Cáncer.

Inscripciones en el sitio 5?

Salida a las 10h del Complexe sportif de la Canéda.

Baile en línea y demostración de boxeo.

Im Rahmen des Rosa Oktobers organisierte die Antenne des Sarladais eine Wanderung zugunsten der Krebsliga.

Anmeldung vor Ort 5?

Start um 10 Uhr am Sportkomplex von La Canéda.

Vorführung von Line Dance und Boxen.

