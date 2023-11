Stage de Danse Complexe Sportif de Kerbiniou Guérande, 18 novembre 2023, Guérande.

Stage de danse à Guérande : danse orientale, polynésienne, africaine et du hip hop seront proposés sur l’après midi.

A partir de 6 ans.

Inscription sur helloasso.

Stage organisé par les Cop’s Cousines Solidaires.

Ce stage est proposé pour financer une partie de notre projet de participer en février à une course solidaire « la Senegazelle ».

Le but : en course à pieds ou en marche, nous relirons chaque matin les écoles reculées du Sénégal pour leur apporter les dotations de matériels scolaires que nous aurons en amont récoltés.

Complexe Sportif de Kerbiniou Avenue Gustave Flaubert 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T19:00:00+01:00

