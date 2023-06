Forum des associations Guérande Complexe sportif de Kerbiniou Guérande, 9 septembre 2023, Guérande.

Forum des associations Guérande Samedi 9 septembre, 10h00 Complexe sportif de Kerbiniou Entrée libre: 0

Venez prendre connaissance des activités sportives, culturelles, environnementales, ou de solidarité présentes sur Guérande et rencontrez les acteurs du tissu associatif local.

Des animations sont proposées toute la journée par les associations sur le parvis du complexe sportif à côté des stands de restauration. (Les animations se déroulent à l’intérieur du complexe en cas de pluie).

Complexe sportif de Kerbiniou avenue Gustave Flaubert 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 60 40 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 60 44 »}, {« type »: « email », « value »: « communication@ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/forum-des-associations-guerande-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T17:00:00+02:00

2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T17:00:00+02:00

LOISIRS SALON