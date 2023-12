Seilh en blanc – Vendredi 15 décembre Complexe Sportif de Ferrat Seilh Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Seilh Seilh en blanc – Vendredi 15 décembre Complexe Sportif de Ferrat Seilh, 15 décembre 2023 16:00, Seilh. Seilh en blanc – Vendredi 15 décembre Vendredi 15 décembre, 17h00 Complexe Sportif de Ferrat Renseignements 17h00 Goûter pour les enfants

17h30 Les histoires extraordinaires de Victor – Spectacle enfants offert par le CCAS

18h15 Atelier décorations de Noël, vin chaud offert aux plus grands par le Comité des fêtes

19h00 Marche aux lampions de l’Espace Ferrat à l’école Léoanrd de Vinci De 17h00 à 19h00 Vente de gâteaux et boissons par le CAJ Le Père Noël sera de la partie ! Complexe Sportif de Ferrat Allée De L’Europe, 31840 Seilh Seilh 31840 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.mairie-seilh.fr/images/icagenda/files/affiche-seilh-en-blanc.pdf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T17:00:00+01:00 – 2023-12-15T21:00:00+01:00

