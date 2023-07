Fête du 14 juillet – Vendredi 14 juillet Complexe Sportif de Ferrat Seilh Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Seilh Fête du 14 juillet – Vendredi 14 juillet Complexe Sportif de Ferrat Seilh, 14 juillet 2023, Seilh. Fête du 14 juillet – Vendredi 14 juillet Vendredi 14 juillet, 20h00 Complexe Sportif de Ferrat Sur inscription – 20h : Paëlla géante – 22h45 : Spectacle pyromusical

Animations par DJ Music light show

Buvette assurée par le Comité des fêtes Complexe Sportif de Ferrat Allée De L'Europe, 31840 Seilh

