10km de Castel – Dimanche 29 octobre

Haute-Garonne 10km de Castel – Dimanche 29 octobre Complexe sportif de Buffebiau Castelginest, 29 octobre 2023, Castelginest. 10km de Castel – Dimanche 29 octobre Dimanche 29 octobre, 09h00 Complexe sportif de Buffebiau Sur inscription Organisé par le Club d’Athlétisme de Castelginest en faveur des associations Histoire de Coeur et Handy-Sitter

Évènement sportif très prisé des Castelginestois, la 3è édition des 10 Km de Castel vous propose plusieurs distances afin que tout le monde, quelque soit son niveau, puisse participer à cette journée conviviale autour de la course pédestre. Les différentes courses :

Départ complexe sportif de Nauzemarelle (Buffebiau)

Marche à 9h 5 Km à 9h15 10 Km à 10h Course enfants à 10h45 BON À SAVOIR

CIRCULATION PERTURBÉE de 8h à 13h (voir plan de la course ci-dessous)

ACCÈS AUX COMMERCES MAINTENU

STATIONNEMENT : privilégiez les parkings municipaux (voir plan de la course ci-dessous) Plan de la course Complexe sportif de Buffebiau Rue Henri Martin, 31780 Castelginest Castelginest 31780 Haute-Garonne Occitanie

2023-10-29T09:00:00+01:00 – 2023-10-29T14:00:00+01:00

