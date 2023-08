Ateliers Wùo Taï Ostéo Danse Complexe sportif dans la salle de gymnastique Sarras, 24 septembre 2023, Sarras.

Sarras,Ardèche

Alliance-rencontre de la danse, du yoga et de l’ostéopathie. Discipline corporelle à deux, au sol.Art de bouger autrement, permet d’arborder le corps entier, en jouant de sa gravité et des points d’appuis autour de l’autre..

2023-09-24 08:45:00 fin : 2023-09-24 12:00:00. EUR.

Complexe sportif dans la salle de gymnastique

Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



A combination of dance, yoga and osteopathy. A body discipline for two, on the floor, the art of moving in a different way, allowing the whole body to move, playing with gravity and points of support around the other.

Una combinación de danza, yoga y osteopatía. El arte de moverse de una forma diferente, permite moldear todo el cuerpo, jugando con la gravedad y los puntos de apoyo alrededor de la otra persona.

Eine Kombination aus Tanz, Yoga und Osteopathie. Die Kunst, sich anders zu bewegen, ermöglicht es, den ganzen Körper zu bewegen, indem man mit der eigenen Schwerkraft und den Stützpunkten um den anderen herum spielt.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche