Xtrem VTT Normandie

L’XTREM VTT Normandie est un événement organisé par l’association L.S.A.O (Le Sport à Amayé sur Orne) sous l’égide de l’Union Française des Oeuvres Laïques d’Éducation Physique (UFOLEP).

Venez découvrir les nouveaux parcours VTT de 10 à 120 km, les circuits trail, les circuits gravel tracés et balisés dans la magnifique région de la Suisse Normande.

Un condensé de VTT, trail sur des chemins variés, singles en forêt ou sous bois, passages techniques, qui permettent de découvrir les plus beaux sites de la Suisse Normande : la vallée de l’Orne avec ses méandres et falaises escarpées, les forêts de Grimbosq et Valcongrain, etc.

Cette grande fête du vélo et de la course à pied en Normandie durera 2 jours : les 02 et 03 septembre 2023 à Amayé sur Orne.

Le programme du week-end :

Samedi 02 septembre 2023 :

A partir de 14h00 : inscriptions sur toutes les disciplines sportives et retrait des dossards

15h00 : randonnée VTT kids : pour les enfants de 6 à 10 ans.

Une épreuve ludique à disposition des jeunes enfants afin de leur permettre de se divertir et de découvrir les sensations d’un départ d’une grande course de VTT. Sur un circuit en boucle sur le site et en fonction de leur niveau, les enfants auront la possibilité de le réaliser quatre fois pour une distance totale de 6 km.

16h00 : courses trail, deux distances 10 et 20 kilomètres

19h00 : concert gratuit organisé sur le site

23h00 : feu d’artifice en clôture de soirée tiré par la commune d’Amayé sur Orne (sous réserve)

Dimanche 03 septembre 2023 :

A partir de 08h00 : raids VTT différents parcours au choix de 65 à 120 kilomètres

A partir de 08h00 : nouveautés, parcours gravel de 35 à 100 kilomètres

A partir de 08h45 : randonnées VTT avec différentes distances de 10 à 50 kilomètres

A partir de 10h00 : randonnées pédestres, deux distances 10 et 20 kilomètres.

Le site est animé tout au long de ces deux jours de manifestation : initiation de BMX pour les enfants, circuit quad, structures gonflables, service de restauration, salon du VTT, de la course à pied, vente de produits locaux, etc.

Venez découvrir de nombreux sentiers et paysages typiques de la Suisse Normande lors de ce week-end sportif et festif !

Complexe sportif d'Amaye-sur-Orne Impasse Pierre Lefèvre 14210 Amayé-sur-Orne Amayé-sur-Orne 14210 Calvados Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T14:00:00+02:00 – 2023-09-02T23:30:00+02:00

2023-09-03T08:00:00+02:00 – 2023-09-03T19:00:00+02:00

Sport VTT

XTREM VTT Normandie