AUDITION DE NOEL Complexe sportif Contrexéville, 20 décembre 2023, Contrexéville.

Contrexéville,Vosges

Les élèves du CEDEM et leurs professeurs mettent Noël en musique.. Tout public

Mercredi 2023-12-20 18:00:00 fin : 2023-12-20 . 0 EUR.

Complexe sportif Salle de musique

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est



CEDEM students and teachers put Christmas to music.

Los alumnos del CEDEM y sus profesores ponen música a la Navidad.

Die Schülerinnen und Schüler der CEDEM und ihre Lehrerinnen und Lehrer stimmen auf Weihnachten ein.

Mise à jour le 2023-11-15 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE