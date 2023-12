Cérémonie des vœux aux habitants Complexe sportif Cibié Wambrechies, 15 janvier 2024, Wambrechies.

Cérémonie des vœux aux habitants Lundi 15 janvier 2024, 19h00 Complexe sportif Cibié Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-15T19:00:00+01:00 – 2024-01-15T23:00:00+01:00

Fin : 2024-01-15T19:00:00+01:00 – 2024-01-15T23:00:00+01:00

Cette soirée, ouverte à toutes et à tous est l’occasion pour Sébastien BROGNIART et l’équipe municipale de vous présenter le bilan de l’année écoulée et de vous présenter l’action municipale à venir.

Maillée de surprises, elle s’achève autour d’un cocktail : venez nombreux !

Ouverture des portes : 18h30

Complexe sportif Cibié wambrechies complexe Wambrechies 59118 Nord

Voeux Cérémonie

Service Communication – Mairie de Wambrechies