Atelier découverte : Bain de Gong Complexe sportif Christiane Ballion Audenge, 16 décembre 2023, Audenge.

Audenge Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 15:15:00

fin : 2023-12-16 17:30:00

Au son du Gong et de ses vibrations, Murielle Moretti vous invitera à un voyage dans votre monde intérieur.

Pour votre confort, vous aurez besoin d’un tapis, d’une couverture, d’un coussin, d’un cache-yeux et d’une bouteille d’eau.

Ouvert à tous

Tarif adhérent : 7€ / non adhérent : 10€ (possibilité de prendre l’adhésion à l’Académie de 12€)

Inscription ou 06 11 74 56 38 ou yogaaudenge@gmail.com.

Au son du Gong et de ses vibrations, Murielle Moretti vous invitera à un voyage dans votre monde intérieur.

Pour votre confort, vous aurez besoin d’un tapis, d’une couverture, d’un coussin, d’un cache-yeux et d’une bouteille d’eau.

Ouvert à tous

Tarif adhérent : 7€ / non adhérent : 10€ (possibilité de prendre l’adhésion à l’Académie de 12€)

Inscription ou 06 11 74 56 38 ou yogaaudenge@gmail.com

Au son du Gong et de ses vibrations, Murielle Moretti vous invitera à un voyage dans votre monde intérieur.

Pour votre confort, vous aurez besoin d’un tapis, d’une couverture, d’un coussin, d’un cache-yeux et d’une bouteille d’eau.

Ouvert à tous

Tarif adhérent : 7€ / non adhérent : 10€ (possibilité de prendre l’adhésion à l’Académie de 12€)

Inscription ou 06 11 74 56 38 ou yogaaudenge@gmail.com

EUR.

Complexe sportif Christiane Ballion

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-08 par OT Coeur Bassin