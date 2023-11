Atelier de danse entre parent et enfant Complexe sportif Christiane Ballion Audenge, 19 novembre 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

L’association LDanceFactory propose un atelier de danse spécial parent/enfant.

Un bon moment à partager en famille !

3 créneaux possibles :

– De 10h à 11h pour les 4-5 ans

– De 11h à 12h pour les 6-8 ans

– De 10h à 12h pour les 8-10 ans

10€ par duo

Renseignements et réservation : 06 63 73 75 30 ou ldancefactory@free.fr.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 12:00:00.

Complexe sportif Christiane Ballion

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The LDanceFactory association offers a special parent/child dance workshop.

A great time to share with the whole family!

3 possible times:

– 10 a.m. to 11 a.m. for 4-5 year-olds

– 11am to 12pm for 6-8 year-olds

– 10 a.m. to 12 p.m. for 8-10 year-olds

10? per duo

Information and booking: 06 63 73 75 30 or ldancefactory@free.fr

La asociación LDanceFactory ofrece un taller especial de danza para padres e hijos.

¡Un gran momento para toda la familia!

3 horarios posibles:

– 10h a 11h para niños de 4-5 años

– De 11:00 a 12:00 para niños de 6 a 8 años

– De 10:00 a 12:00 para niños de 8 a 10 años

10? por dúo

Información y reservas: 06 63 73 75 30 o ldancefactory@free.fr

Der Verein LDanceFactory bietet einen speziellen Eltern-Kind-Tanzworkshop an.

Ein schöner Moment für die ganze Familie!

3 mögliche Zeitfenster:

– Von 10 bis 11 Uhr für 4- bis 5-Jährige

– Von 11 bis 12 Uhr für 6- bis 8-Jährige

– Von 10 bis 12 Uhr für Kinder von 8 bis 10 Jahren

10 ? pro Duo

Informationen und Reservierungen: 06 63 73 75 30 oder ldancefactory@free.fr

