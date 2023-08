FETE DES ASSOCIATIONS CHATILLONNAISES COMPLEXE SPORTIF Châtillon-sur-Thouet, 1 septembre 2023, Châtillon-sur-Thouet.

Châtillon-sur-Thouet,Deux-Sèvres

La Mairie est heureuse de réunir les associations sportives et vous propose de venir découvrir les différentes animations et le concert des Triodys.

Ce sera l’événement de la rentrée ! Organisée par la Ville de Châtillon sur Thouet, la fête des associations Châtillonnaises permettra de découvrir toutes les activités proposées par les associations sportives et culturelles de la commune.

Rendez-vous à 16h au Complexe sportif, au programme :

animations, démonstrations et initiations sur place

concert en plein-air avec le groupe Triodyss

food trucks et buvette sur place

gratuit.

2023-09-01 fin : 2023-09-01 22:00:00. EUR.

COMPLEXE SPORTIF

Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Town Hall is delighted to bring together all the sports associations and invite you to come and discover the various activities and the Triodys concert.

It’s sure to be the event of the autumn! Organized by the town of Châtillon sur Thouet, the Châtillonnaise associations’ festival is an opportunity to discover all the activities offered by the town’s sporting and cultural associations.

Meet up at 4pm at the Sports Complex:

on-site entertainment, demonstrations and initiations

open-air concert by Triodyss

food trucks and refreshments on site

free

El Ayuntamiento se complace en reunir a las asociaciones deportivas y le invita a descubrir las distintas actividades y el concierto de Triodys.

Sin duda, será el momento culminante del otoño Organizada por el Ayuntamiento de Châtillon sur Thouet, la Fiesta de las Asociaciones Châtillonnaises será la ocasión de descubrir todas las actividades propuestas por las asociaciones deportivas y culturales de la ciudad.

Cita a las 16:00 h en el polideportivo:

animaciones, demostraciones y presentaciones in situ

concierto al aire libre del grupo Triodyss

food trucks y puestos de refrescos in situ

gratuito

Die Stadtverwaltung freut sich, die Sportvereine zusammenzubringen und lädt Sie ein, die verschiedenen Animationen und das Konzert der Triodys zu entdecken.

Es wird das Ereignis des Herbstes sein! Das von der Stadt Châtillon sur Thouet organisierte Fest der Vereine Châtillonnaises bietet die Möglichkeit, alle Aktivitäten zu entdecken, die von den Sport- und Kulturvereinen der Gemeinde angeboten werden.

Treffpunkt um 16 Uhr im Sportkomplex, auf dem Programm stehen:

animationen, Vorführungen und Einführungen vor Ort

open-Air-Konzert mit der Gruppe Triodyss

foodtrucks und Erfrischungsstände vor Ort

kostenlos

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Gâtine