Taekwondo Chalette

29 juin – 2 juillet

Complexe sportif Château-Blanc Villemandeur

En vue de la préparation des JO, assistez aux championnats d'Europe de Master le 29 juin, le championnat de para le 30 juin ainsi que la coupe du monde de para le 30 juin et le Solidarit's center le 1er et 2 juillet. Final à partir de 15h, remise des médailles.

Complexe sportif Château-Blanc
Rue de la Pontonnerie, 85, Villemandeur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-29T10:00:00+02:00 – 2023-06-29T18:00:00+02:00

