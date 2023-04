Fêtes du village Complexe sportif Castelculier Catégories d’Évènement: Castelculier

Lot-et-Garonne

Fêtes du village Complexe sportif, 8 juillet 2023, Castelculier. Fête du village avec feu d’artifice….

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 . .

Complexe sportif Rue du Champ de Baze

Castelculier 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Village festival with fireworks… Fiesta popular con fuegos artificiales… Dorffest mit Feuerwerk… Mise à jour le 2023-04-07 par OT Destination Agen

Détails Catégories d’Évènement: Castelculier, Lot-et-Garonne Autres Lieu Complexe sportif Adresse Complexe sportif Rue du Champ de Baze Ville Castelculier Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Complexe sportif Castelculier

Complexe sportif Castelculier Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelculier/

Fêtes du village Complexe sportif 2023-07-08 was last modified: by Fêtes du village Complexe sportif Complexe sportif 8 juillet 2023 Complexe sportif Castelculier

Castelculier Lot-et-Garonne