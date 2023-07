Tournois : Open d’été du Tennis Club de Baraqueville Complexe sportif Baraqueville, 15 juillet 2023, Baraqueville.

Baraqueville,Aveyron

Si vous regardez le Rolland Garos à la TV, venez voir les tournois amateurs de près!.

2023-07-15 fin : 2023-07-30 . EUR.

Complexe sportif

Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie



If you watch the Rolland Garos on TV, come and see the amateur tournaments up close!

Si ve los Rolland Garos por televisión, ¡venga a ver de cerca los torneos de aficionados!

Wenn Sie Rolland Garos im Fernsehen sehen, sollten Sie sich die Amateurturniere aus der Nähe ansehen!

Mise à jour le 2023-06-15 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI