Trail des loups Complexe sportif Auguste Delaune Limay, 17 septembre 2023, Limay.

Trail des loups Dimanche 17 septembre, 09h00 Complexe sportif Auguste Delaune Sur inscription

Trail des loups organisé par l’Amicale Laïque des Jeunes de Limay en partenariat avec la Ville de Limay sur une distance de 1,5 km.

Ce parcours limayen permet de parcourir le patrimoine du sport en participant à un trail.

Des parcours plus longs sont également proposé aux tarifs de :

– 5€ pour 4.5km : départ à 9h45

– 9€ pour 12km : départ à 10h30

Complexe sportif Auguste Delaune Rue Auguste Delaune 78520 Limay Limay 78520 Yvelines Île-de-France +33(0)134976042 Le complexe sportif Auguste Delaune doit son nom à Auguste Delaune (1908-1943) il est secrétaire général de la fédération sportive et gymnique du travail. Membre du parti communiste et dirigeant régional clandestin en Normandie-Bretagne. Il est arrêté pour acte de résistance et interné au camp d'Aincourt et à celui de châteaubriant. Il meurt le 12 septembre 1943 à l'âge de 34 ans. Parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:00:00+02:00

