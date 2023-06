Hellemmes en famille – 10/6 complexe sportif Arthur Cornette Hellemmes Hellemmes Catégories d’Évènement: Hellemmes

Hellemmes en famille – 10/6

Samedi 10 juin, 10h00
complexe sportif Arthur Cornette
Hellemmes

Entrée libre

Programme :

Côté petite enfance – De 10h à 17h
Point informations générales Petite Enfance

Lecture en musique

Passion du verger : stand de jus vitaminé

Chamboule tout

Lis-moi une histoire

Salle Léo Lagrange – 10h – 11h30 : Athlétisme 6 – 12 ans (Club Léo Lagrange)

Salle de gymnastique fernand et lucie lartillier – 10h – 11h : Family Gym 0 – 3 ans (Club Léo Lagrange) – 11H – 12h : Family Gym 3 – 6 ans (Club Léo Lagrange)

Arrière terrain d’honneur – 14h – 17h : Baby cyclisme (ASH cyclisme) Salle Delannoy – 10h15 – 12h : Baby Volley (ACHVB)

Tennis courts couverts et découverts – 10h – 12h : Ateliers découvertes baby tennis Côté jeunesse/adultes – De 14h à 17h30 Point information Jeunesse (Akado)

Inscription centre de loisirs été

Stand maquillage

Coin lecture et activités Côté stade – De 10h à 17h30 Tennis courts couverts et découverts – 14h – 17h : Ateliers découvertes à partir de 6 ans

Terrain synthétique poussin -10h – 14h30 : Démonstration musique (LMLB) – 14h – 17h : ateliers découvertes football (ASH football)

Salle de gymnastique fernand et lucie lartillier – 13h30 – 15h30 : Démonstration des différentes disciplines Gym (Club Léo Lagrange) – 15h30 – 17h : Démonstration et initiation d’acrogym (Amicale Laïque de la Barrière)

Arrière terrain d’honneur – 13h30 – 17h30 : ateliers cyclo-cross (ASH cyclisme)

Salle Delannoy – 14h – 17h : démonstrations et ateliers Volley Ball (ACHVB)

Salle Léo Lagrange – 14h – 16h : Initiation au basket (Club Basket Foyer Cheminots Hellemmes) – 16h – 17h30 : Futsal (Association Pich)

DOJO – 14h – 15h : Atelier parents/enfants Judo (Club Léo Lagrange) – 15h – 16h : Boxe Thaï (Club Léo Lagrange) – 16h – 17h30 : Initiation Aïkido (Aïkido Kobawashi Ryu Hellemmes)

Stand de tir – 14h – 17h30 : Initiation au tir à partir de 8 ans (Amicale Laïque de la barrière)

Salle de remise en forme – 16h – 17h : Remise en forme (Gymnastique Volontaire Hellemmoise) Côté piscine – De 10h à 17h 10h – 11h : Démonstration leçon de natation (club Leo Lagrange)

14h – 16h15 : Démonstration Aquabike

16h15 – 17h : Entrée gratuite Côté loisirs – De 10h à 17h30 Entrée de la halle des sports – 10h – 17h30 : Jeu de dames en accès libre – 10h – 17h30 : Tennis de table en accès libre – 14h30 – 15h30 : Marche nordique (Gymnastique Volontaire Hellemmoise) – 14h30 – 17h30 : Démonstration et Initiation Tango (8 renversé) – 15h – 17h30 : Théâtre (La Baraque Foraine)

Dates et horaires : 2023-06-10T10:00:00+02:00 – 2023-06-10T17:30:00+02:00

