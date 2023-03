Badzen 2023 – Les 11 et 12/3 complexe sportif Arthur Cornette Hellemmes Catégories d’Évènement: Hellemmes

Badzen 2023 – Les 11 et 12/3 complexe sportif Arthur Cornette, 11 mars 2023, Hellemmes. Badzen 2023 – Les 11 et 12/3 11 et 12 mars complexe sportif Arthur Cornette Le tournoi est ouvert à tous les joueurs licenciés à la fédération française de badminton, NC à N2.

Pour les tableaux de double, l’écart de classements entre les joueurs/joueuses d’une paire sera limité à 2 classements d’écart (un joueur R5 pourra jouer avec un joueur classé entre N3 et D7).

Le tournoi se déroulera par série au CCPH.

Toutes les séries se joueront en poule avec 2 sortants.

Les simples et doubles mixtes se joueront le samedi jusqu’aux quarts inclus. Le dimanche se joueront les doubles ainsi que les phases finales des simples et mixtes.

Le tournoi se déroulera dans deux salles : Complexe sportif Philippe Berthe – 19 rue du Camp Français 59260 Lezennes (8 terrains)

Salle Léo Lagrange – Complexe Arthur Cornette – 19 rue du Progrès 59260 Hellemmes-Lille (7 terrains) Un stand Badmania sera présent tout le week-end dans la salle Philippe Berthe.

Pour plus d’informations : badzen.bcl59@gmail.com

Juge-arbitre : FAVRE Pierre

Juge-arbitre : FAVRE Pierre

Juge-arbitre adjoint : ROUSSEL Florent

