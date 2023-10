PRE INSCRIPTION FUTSAL ET BADMINTON Complexe sportif Armand Gauvrit Sainte-Pazanne, 27 octobre 2023, Sainte-Pazanne.

Sainte-Pazanne,Loire-Atlantique

Venez participer à une soirée sportive Futsal (équipe de 7 adultes) et Badminton (équipes de 2 adultes) proposée au profit du Téléthon..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 19:00:00. .

Complexe sportif Armand Gauvrit

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Come and take part in an evening of Futsal (teams of 7 adults) and Badminton (teams of 2 adults) in aid of the Telethon.

Únase a nosotros en una tarde de fútbol sala (equipos de 7 adultos) y bádminton (equipos de 2 adultos) a beneficio del Telemaratón.

Nehmen Sie an einem Sportabend mit Futsal (Team aus 7 Erwachsenen) und Badminton (Team aus 2 Erwachsenen) teil, der zugunsten des Telethon angeboten wird.

