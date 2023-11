VIVRE LES JEUX Complexe sportif Aldo Platini Jœuf, 25 novembre 2023, Jœuf.

Jœuf,Meurthe-et-Moselle

Lancement de l’année olympique avec les clubs de la ville

Animations sportives dans toute la ville

Inauguration des anneaux olympiques géants à la Butte de Ravenne. Tout public

Samedi 2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 12:45:00. 0 EUR.

Complexe sportif Aldo Platini Rue du Stade

Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Launch of the Olympic year with the city’s clubs

Sports events throughout the city

Inauguration of the giant Olympic rings on the Butte de Ravenne

Lanzamiento del año olímpico con los clubes de la ciudad

Eventos deportivos por toda la ciudad

Inauguración de los anillos olímpicos gigantes en la Butte de Ravenne

Start des Olympischen Jahres mit den Vereinen der Stadt

Sportliche Unterhaltung in der ganzen Stadt

Einweihung der riesigen olympischen Ringe am Ravenna Butte

