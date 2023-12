Réveillon de la Saint-Sylvestre Complexe socio-culturel de Saint-Jean de Liversay Saint-Jean-de-Liversay Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:30:00

fin : 2023-12-31 Le FC Nord 17 organise son Réveillon de la Saint-Sylvestre le 31 Décembre 2023 à partir de 20h30 au Complexe socio-culturel de Saint-Jean de Liversay.

Musique et ambiance assurés par Manue & Gio



Infos& réservations: 06.07.53.92.73 // 563838@lfna.fr.

Complexe socio-culturel de Saint-Jean de Liversay rue du 19 mars 1962

Saint-Jean-de-Liversay 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

