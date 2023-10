Projection : Paysans Sentinelles Complexe Roc’h Morvan La Roche-Maurice La Roche-Maurice, 22 novembre 2023, La Roche-Maurice.

Projection : Paysans Sentinelles Mercredi 22 novembre, 20h00 Complexe Roc’h Morvan La Roche-Maurice Prix libre

Mizvezh an teulfilmoù – Mois du film documentaire

PAYSANS SENTINELLES

de Coraline Molinié – 2020 – 52′

Au cœur du Marais breton, un groupe de paysans s’engage au quotidien pour la sauvegarde de la faune sauvage de leur région. Naturalistes de profession, déçus par la politique environnementale, ces passionnés aux parcours atypiques ont tout plaqué pour devenir paysans : des paysans dont la priorité est de défendre la

biodiversité. Depuis 10 ans, ils font le pari que l’agriculture peut devenir le meilleur outil de protection de la vie sauvage.

À l’heure d’une crise profonde du modèle agricole intensif, et tandis que le débat public est ouvert sur les moyens de concilier écologie et compétitivité, ces « Paysans de nature » portent le message optimiste qu’une agriculture « joyeuse et humaine », où chaque être vivant a sa place, est possible.

La projection sera suivie d’un échange avec des agriculteurs bio de la commune.

En partenariat avec :

la commune de la Roche Maurice, la communauté d’agglomération du Pays de Landerneau Daoulas, le département du Finistère,

