Dimanche 19 novembre, 15h30
Entrée : 8 € / Enfant de moins de 18 ans : 5 € / Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

L’Orchestre d’Harmonie de Thourotte présente son nouveau spectacle intitulé « TOUS AU LIT ! », un conte musical à dormir debout, pour petits et grands, avec la participation de la chanteuse Christelle Famelart et de deux jeunes comédiennes, Lina et Luna.

Venez découvrir l’histoire de Tatie Jambon qui essaie d’endormir ces deux nièces par différents stratagèmes musicaux : histoires de princesses, yoga, défilé de moutons ou hypnose, tous les moyens sont bons ! Et tout cela, en chansons, avec des airs de bossa, rumba, slow, rock, ballade country et sonorités plus tropicale. Chaleureux et chaloupé, entraînant et incarné, ce voyage musical emmènera les enfants au pays des rêves… ou pas ;-)

Un spectacle qui convient aussi bien aux jeunes enfants qu’aux adultes !

Ce conte musical a été coécrit par Valérie Bour et la chanteuse Marianne James, mis en musique par Sébastien Buffet et illustré par Soufie. Pour notre représentation, les chansons ont été arrangées par Eric Basserie pour être interprétées pour la première fois sur scène par notre orchestre de 40 musiciens, sous la direction artistique de Benoît Basserie.

– Possibilité de venir en Pyjama : les plus beaux et les plus originaux seront récompensés !

– Apportez également un doudou afin de participer à notre collecte de peluches qui seront remises aux Restos du Coeur de Thourotte !

Complexe Polyvalent Edouard Pinchon
26 Bis Avenue d'Austerlitz, 60150 Thourotte

2023-11-19T15:30:00+01:00 – 2023-11-19T16:45:00+01:00

