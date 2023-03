Concert « l’Orchestre d’Harmonie de Thourotte en Bal(l)ade » Complexe Polyvalent Edouard Pinchon, 25 mars 2023, Thourotte.

Concert « l’Orchestre d’Harmonie de Thourotte en Bal(l)ade » Samedi 25 mars, 20h30 Complexe Polyvalent Edouard Pinchon Entrée : 5 €uros Tarif réduit : 2 €uros (enfants de 6 à 18 ans) Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

Pour son premier concert à la direction de l’Orchestre d’Harmonie de Thourotte, Benoît BASSERIE vous propose un programme qui vous transportera dans une balade à travers les styles musicaux, de la musique traditionnelle aux oeuvres originales, du Jazz à la Variété, en passant par la musique de film, de série, de comédie musicale, de dessins-animés et même de jeu vidéo : un répertoire varié pour une véritable balade dans différents univers musicaux !

Ce concert sera dédié à Yann Garnier, ancien musicien de l’orchestre, disparu récemment.

Bande annonce : https://youtu.be/SB5mDn_j0m4

Page Facebook : https://www.facebook.com/events/1316785162503190

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T20:30:00+01:00 – 2023-03-25T22:00:00+01:00

Concert Orchestre d’Harmonie de Thourotte