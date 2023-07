Fête nationale Complexe polyvalent Aubrives, 13 juillet 2023, Aubrives.

Aubrives,Ardennes

Au programme :Jeudi 13 juillet : 17h : Début du tour des quartiers avec le camion musical. 20h30 : Défilé aux lampions au départ de la mairie d’Aubrives. Arrivée à la salle polyvalente. Vendredi 14 juillet : Concours de pêche . De 10h à 12h et de 14h à 16h. Inscription 5€ (1 boisson comprise). Nombreux lots. Repas républicain du midi . Barbecue avec salades composées au choix. 8€/adulte et 5€/enfant. Bar, ambiance musicale, châteaux gonflables toute la journée. Champ des jeunes derrière la salle Paul Hustin. Samedi 15 juillet : Concours de pétanque en triplette . Inscription 15€/équipe. Lots : Mises + 300€ (sous réserve de 30 équipes). Inscriptions à 13h. Jet du but à 14h. Complexe polyvalent d’Aubrives. Renseignements et inscriptions : Mme Christophe Françoise. Tel. 06 84 28 52 31.

2023-07-13 fin : 2023-07-15 . .

Complexe polyvalent

Aubrives 08320 Ardennes Grand Est



On the program:Thursday July 13: 5pm: Start of the neighborhood tour with the musical truck. 8:30pm: Lantern parade from Aubrives town hall. Arrival at the salle polyvalente. Friday July 14: Fishing competition. From 10am to 12pm and from 2pm to 4pm. Registration 5? (1 drink included). Numerous prizes. Republican lunch. Barbecue with choice of mixed salads. 8/adult and 5/child. Bar, music, bouncy castles all day. Youth field behind Salle Paul Hustin. Saturday July 15: Petanque triplet competition. Registration €15/team. Prizes: Stakes + 300? (subject to 30 teams). Registration at 1pm. Goal throw at 2pm. Aubrives multi-purpose complex. Information and registration: Mme Christophe Françoise. Tel. 06 84 28 52 31

En el programa:Jueves 13 de julio: 17.00 h: Inicio del recorrido por el barrio con el camión musical. 20.30 h: Desfile de farolillos desde el Ayuntamiento de Aubrives. Llegada a la sala polivalente. Viernes 14 de julio: Concurso de pesca. De 10h a 12h y de 14h a 16h. Inscripción 5? (1 bebida incluida). Numerosos premios. Almuerzo republicano. Barbacoa con ensaladas a elegir. 8€/adulto y 5€/niño. Bar, música, castillos hinchables todo el día. Campo juvenil detrás de la Salle Paul Hustin. Sábado 15 de julio: Competición de triples de petanca. Inscripción 15 euros/equipo. Premios: Estacas + 300 euros (sujeto a 30 equipos). Inscripciones a las 13h. Lanzamiento de la portería a las 14.00 h. Complejo polivalente de Aubrives. Información e inscripciones: Mme Christophe Françoise. Tel. 06 84 28 52 31

Auf dem Programm:Donnerstag, 13. Juli: 17 Uhr: Beginn der Tour durch die Stadtviertel mit dem Musikwagen. 20:30 Uhr: Lampionumzug ab dem Rathaus von Aubrives. Ankunft an der Mehrzweckhalle. Freitag, 14. Juli: Angelwettbewerb . Von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Einschreibung 5? (1 Getränk inbegriffen). Zahlreiche Preise. Republikanisches Essen am Mittag. Barbecue mit gemischten Salaten nach Wahl. 8/Erwachsener und 5/Kind. Bar, musikalische Unterhaltung, Hüpfburgen den ganzen Tag über. Jugendfeld hinter der Halle Paul Hustin. Samstag, 15. Juli: Pétanque-Wettbewerb in Triplette. Anmeldung 15 Euro pro Mannschaft. Preise: Wetteinsatz + 300? (vorbehaltlich 30 Teams). Einschreibung um 13 Uhr. Zielwurf um 14 Uhr. Mehrzweckanlage von Aubrives. Informationen und Anmeldungen: Frau Christophe Françoise. Tel. 06 84 28 52 31

Mise à jour le 2023-07-01 par Ardennes Tourisme