Compagnie Bilaka : masterclass danseurs avancés Complexe Pierrette et Roger Mayonnade Mios, 18 novembre 2023, Mios.

Mios,Gironde

Le Théâtre Olympia a choisi ce collectif pour le premier Parcours Chorégraphique sur le territoire du Bassin d’Arcachon.

Formé par un groupe passionné de jeunes amateurs basques, Bilaka n’a cessé de grandir et d’évoluer comme compagnie, passant par la professionnalisation pour imposer, au Pays basque et ailleurs, son univers chorégraphique et musical.

A l’instar de Mios, plusieurs villes du territoire participent à cette première initiative.

La compagnie vous proposera à Mios le 18 novembre de 10h à 12h à la salle de danse du Complexe Sportif Pierrette et Roger Mayonnade une masterclass à destination des danseurs avancés.

Inscription auprès du service culturel – 10€.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 12:00:00. EUR.

Complexe Pierrette et Roger Mayonnade

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Théâtre Olympia has chosen this collective for the first Parcours Chorégraphique on the Arcachon Basin.

Formed by a passionate group of young Basque amateurs, Bilaka has continued to grow and evolve as a company, becoming professionalized and establishing its choreographic and musical universe in the Basque Country and beyond.

Like Mios, several towns in the region are taking part in this first initiative.

The company will be offering a masterclass for advanced dancers in Mios on November 18 from 10am to 12pm at the Complexe Sportif Pierrette et Roger Mayonnade dance hall.

Registration with the cultural department ? 10?

El Théâtre Olympia ha elegido a este colectivo para el primer recorrido coreográfico de la zona de Bassin d’Arcachon.

Formado por un apasionado grupo de jóvenes aficionados vascos, Bilaka ha seguido creciendo y evolucionando como compañía, yendo viento en popa para establecer su universo coreográfico y musical en el País Vasco y más allá.

Al igual que Mios, varias localidades de la región participan en esta primera iniciativa.

La compañía ofrecerá una masterclass para bailarines avanzados en Mios el 18 de noviembre de 10h a 12h en la sala de danza del Complexe Sportif Pierrette et Roger Mayonnade.

Inscripción en el departamento de cultura ? 10?

Das Olympia-Theater hat dieses Kollektiv für den ersten Parcours Chorégraphique im Gebiet des Bassin d’Arcachon ausgewählt.

Bilaka wurde von einer leidenschaftlichen Gruppe junger baskischer Amateure gegründet und hat sich als Kompanie ständig weiterentwickelt und professionalisiert.

Nach dem Beispiel von Mios nehmen mehrere Städte der Region an dieser ersten Initiative teil.

In Mios bietet die Kompanie am 18. November von 10 bis 12 Uhr im Tanzsaal des Complexe Sportif Pierrette et Roger Mayonnade eine Masterclass für fortgeschrittene Tänzer an.

Anmeldung bei der Kulturabteilung ? 10?

