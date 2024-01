THERESE COMPLEXE PETIT BRETON Penestin, 8 mars 2024, Penestin.

Alternant sketchs et chansons, Thérèse nous emmène dans les déceptions de sa vie pitoyable avant de découvrir qu’elle a un don qui va sauver son existence.Grâce à ce don, elle met en place une méthode délirante pour voir la vie du bon côté. Thérèse nous livre ces révélations avec un enthousiasme ingérable.À travers ses mots punks et comiques, sur des sonorités multivitaminées, elle promeut une perception décalée pour vivre la réalité comme ça l’arrange.Dans une ambiance énergique, Thérèse veut changer son monde et initier son public, qu’elle s’amuse, comme les mots, à retourner… Mais pas contre elle

Tarif : 10.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-03-08 à 20:30

Réservez votre billet ici

COMPLEXE PETIT BRETON ALLÉE DES SPORTS 56760 Penestin 56