Conférence : don d’organes parlons-en, parlez-en Complexe Petit Breton 56760 Penestin Penestin, samedi 3 février 2024.

Cette conférence sera animée par des infirmières du centre de coordination hospitalière de prélèvements d’organes et de tissus de Saint-Nazaire. Elles présenteront tous les aspects du don : historique, types de dons, lois, conditions pour être donneur, procédure… Elles seront accompagnées d’un gréffé cardiaque pour témoigner.

Complexe Petit Breton 56760 Penestin

