Concert – TU M’ADOR Vendredi 5 janvier 2024, 20h30 Complexe Petit Breton 56760 Penestin Gratuit: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-05T20:30:00+01:00 – 2024-01-05T23:00:00+01:00

Fin : 2024-01-05T20:30:00+01:00 – 2024-01-05T23:00:00+01:00

TU M’ADOR c’est la rencontre entre Emma et Paul, un couple vibrant au son d’une pop française mélodieuse et entêtante.

Profondément instinctifs, c’est avec la fraîcheur de Thérapie Taxi que le duo se livre dans une poésie à la Feu! Chatterton et se délivre dans l’énergie du rock anglais d’Oasis.

Complexe Petit Breton 56760 Penestin

