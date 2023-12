Conférence dégustation : Le vin au verre Complexe Petit Breton 56760 Penestin Penestin, 5 janvier 2024, Penestin.

Conférence dégustation : Le vin au verre Vendredi 5 janvier 2024, 20h30 Complexe Petit Breton 56760 Penestin Gratuit: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-05T20:30:00+01:00 – 2024-01-05T23:00:00+01:00

Fin : 2024-01-05T20:30:00+01:00 – 2024-01-05T23:00:00+01:00

Pénestin ouvre la saison avec une dégustation sur les vins nature proposée par « Le Vin au Vert », ou l’histoire contée des vins vivants : une conférence gesticulée évidemment accompagnée d’une dégustation.

Complexe Petit Breton 56760 Penestin

CONFRENCONTRE CULTURE