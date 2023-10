Spectacle Place aux Mômes : Augustin pirate des Indes Complexe « Petit Breton » 56760 Penestin Penestin, 23 octobre 2023, Penestin.

Le festival Place aux Mômes présente le spectacle « Augustin pirate des Indes » proposé par la compagnie La baguette. Un spectacle de chansons à partir de 4 ans.

Le célèbre conte de pirates jette l’ancre à Pénestin. Embarquez sur la route des Indes, et transmettez à vos enfants le goût du voyage et l’imagination.

Pour débusquer le fabuleux trésor d’épices de la Princesse Daria, Augustin et son équipage (les enfants du public) partent à l’aventure sur un bateau pirate. Il faut retrouver le maharadja de Pondichéry ! Ils vont traverser l’Océan Indien à dos de baleine à bosse, échapper aux tigres dans la jungle, se lier d’amitié avec des orang outans, entrer par effraction dans un palais de bonbons, chanter des chansons de marin … et sentir des épices en direct grâce à d’ingénieux drapeaux parfumés aux huiles essentielles !

Un spectacle familial pour les filles et les garçons à partir de 3 ans, et jusqu’à 103 ans, joué plus de 1500 fois en France et à l’étranger.

