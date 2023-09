Exposition Champignons – Saveurs d’octobre Complexe Petit Breton, 1 octobre 2023, .

Exposition Champignons – Saveurs d’octobre Dimanche 1 octobre, 10h00 Complexe Petit Breton Gratuit: 0

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, nous vous proposons une exposition champignons.

Exposition Champignons :

Venez en famille découvrir ou redécouvrir les espèces de champignons. Les spécialistes du Groupe Mycologique Nazairien identifieront vos spécimens de champignons et vous conseilleront.

Durée :

De 10h00 à 18h00.

Informations et réservations :

Par téléphone au 02 40 24 34 44, par mail, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire. C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise.

Programme des Saveurs d’octobre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

