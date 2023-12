Tournoi de cécifoot : les inscriptions sont ouvertes ! Complexe Omnisports Universitaire de Moulon Gif-sur-Yvette, 10 janvier 2024, Gif-sur-Yvette.

Tournoi de cécifoot : les inscriptions sont ouvertes ! Mercredi 10 janvier 2024, 12h00 Complexe Omnisports Universitaire de Moulon Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-10T12:00:00+01:00 – 2024-01-10T14:00:00+01:00

Fin : 2024-01-10T12:00:00+01:00 – 2024-01-10T14:00:00+01:00

Envie de tester le cécifoot ? Ouvert à tous et à toutes, aux personnes mal-voyantes comme aux personnes valides, le Service Handicap et Études et le SUAPS vous proposent de participer à un grand tournoi de Cécifoot le mercredi 10 janvier 2024, de 12h à 14h, au Centre omnisports universitaire de Moulon.

Être à l’écoute de soi, des autres, de ce qui nous entoure, apprendre à évoluer dans des milieux inconnus et sortir de sa zone de confort, autant de qualités qui seront mobilisées pour pratiquer le cécifoot.

Le tournoi, ouvert à tous et toutes, se déroulera par équipes mixtes de quatre joueurs et joueuses, mélangeant mal-voyants et personnes valides portant un masque occultant (qui leur sera prêté).

Inscription gratuite sur place ou de préférence par avance : lien pour s’inscrire

Une collation sera offerte à chaque participant et participante.

Avec l’organisation de ce tournoi, l’Université Paris-Saclay rappelle son engagement continu en faveur de l’inclusion et de l’accessibilité.

Venez nombreuses et nombreux !

Complexe Omnisports Universitaire de Moulon Rue Francis Perrin – Gif sur Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK6_MPqtfa7vDPRQlTrTfnEmxATjm5drkVkeVVzCowI5XjvA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Universitu00e9 Paris-Saclay (pu00e9rimu00e8tre large) », « type »: « rich », « title »: « Formulaire de pru00e9-inscription pour le tournoi de Cu00e9cifoot du Mercredi 1O Janvier 2024, 12h-14h », « thumbnail_url »: « https://lh4.googleusercontent.com/2iGaPVKqz68G1Tbu06nfbJoRAqw_gGQt7Pla6YFABrQyFgXFrGsrXi431fhIApyXo8B8viaGFV0=w1200-h630-p », « version »: « 1.0 », « url »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK6_MPqtfa7vDPRQlTrTfnEmxATjm5drkVkeVVzCowI5XjvA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&embedded=true », « thumbnail_height »: 200, « thumbnail_width »: 200, « options »: {« _height »: {« label »: « Adjust height », « placeholder »: « ex.: 600, in px », « value »: 1745}}, « messages »: [« If there’s an extra vertical space, it is used up on next step (after « Next » is clicked in the form). »], « html »: «

« , « provider_name »: « Google Docs », « height »: 1745}, « link »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK6_MPqtfa7vDPRQlTrTfnEmxATjm5drkVkeVVzCowI5XjvA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 »}]

cecifoot foot

iStock