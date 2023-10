Grande finale du concours Made in 92 Complexe Omnisports Alain Mimoun Rueil-Malmaison Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Rueil-Malmaison Grande finale du concours Made in 92 Complexe Omnisports Alain Mimoun Rueil-Malmaison, 19 octobre 2023, Rueil-Malmaison. Grande finale du concours Made in 92 Jeudi 19 octobre, 19h00 Complexe Omnisports Alain Mimoun Sur inscription Après 6 mois de concours, plus de 600 candidatures et 4 étapes territoriales, l’édition 2023 du concours Made in 92 : l’énergie d’entreprendre touche à sa fin.

Nouvauté cette année, en marge de cette soirée, découvrez Made in 92 l’Expo, le 1er salon BtoB du 92 des solutions TPE/PME en circuit court !

PROGRAMME 19h Ouverture de la cérémonie par Patrick Ollier, maire de Rueil Malmaison, Président de la Métropole du Grand Paris

19h05 Présentation du concours par Georges Siffredi, Président du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine et Benoît Feytit, Président de la CCI 92

19h15 Remise des prix Made in 92 par catégorie

20h40 Conclusion par Benoît Feytit Complexe Omnisports Alain Mimoun 43 Rue Voltaire, 92500 Rueil-Malmaison Rueil-Malmaison 92500 Village Coteaux Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/inscription-gsf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Hauts-de-Seine, Rueil-Malmaison Autres Lieu Complexe Omnisports Alain Mimoun Adresse 43 Rue Voltaire, 92500 Rueil-Malmaison Ville Rueil-Malmaison Departement Hauts-de-Seine

