AQUAGLISS « 10 HEURES POUR LA SOLIDARITÉ » Complexe nautique Aquagliss Freyming-Merlebach, 19 novembre 2023, Freyming-Merlebach.

Freyming-Merlebach,Moselle

Le centre nautique Aquagliss organise la 14e édition des « 10 heures pour la solidarité ». Cette action est en faveur des plus démunis du Bassin houiller. La totalité des recettes est reversée aux Restos du cœur de Freyming-Merlebach. Le prix d’entrée au complexe est inchangé, l’espace détente est réservé aux clients qui acquittent l’entrée sauna. Tous les participants payent leur entrée. Chaque participant verse s’il le souhaite un don de 50 centimes par tranche de 100 mètres nagés, 2 euros par demi-heure pédalée, 3 euros par séance d’aquagym.. Tout public

Dimanche 2023-11-19 08:00:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. .

Complexe nautique Aquagliss Rue Pierre de Coubertin

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est



The Aquagliss nautical center organizes the 14th edition of the « 10 hours for solidarity ». The event benefits the most disadvantaged people in the Bassin houiller area. All proceeds will be donated to the Restos du c?ur in Freyming-Merlebach. Admission to the complex remains unchanged, with the relaxation area reserved for customers paying sauna admission. All participants pay their own entrance fee. Each participant pays a donation of 50 centimes for every 100 meters swum, 2 euros for every half-hour cycled, and 3 euros for every aquagym session.

El centro de deportes náuticos Aquagliss organiza la 14ª edición de « 10 horas por la solidaridad ». El objetivo del evento es ayudar a las personas más desfavorecidas de la zona de Bassin houiller. Toda la recaudación se destinará a los Restos du Cœur de Freyming-Merlebach. La entrada al complejo no cambia, y la zona de relajación está reservada a los clientes que pagan la entrada a la sauna. Todos los participantes pagan su entrada. Si lo desean, los participantes pueden hacer un donativo de 50 céntimos por cada 100 metros nadados, 2 euros por cada media hora pedaleada y 3 euros por cada sesión de aquagym.

Das Wassersportzentrum Aquagliss organisiert die 14. Ausgabe der « 10 Stunden für die Solidarität ». Diese Aktion ist zugunsten der Bedürftigsten des Bassin houiller (Kohlebecken). Die gesamten Einnahmen werden an die Restos du c?ur in Freyming-Merlebach gespendet. Der Eintrittspreis für den Komplex bleibt unverändert, der Entspannungsbereich ist den Gästen vorbehalten, die den Saunaeintritt bezahlen. Alle Teilnehmer zahlen ihren Eintritt. Jeder Teilnehmer zahlt auf Wunsch eine Spende von 50 Cent pro 100 Meter Schwimmen, 2 Euro pro halbe Stunde Radfahren und 3 Euro pro Wassergymnastik.

