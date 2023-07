AQUATOUTOU complexe nautique Aquagliss Freyming-Merlebach, 2 septembre 2023, Freyming-Merlebach.

Freyming-Merlebach,Moselle

Week-end spécial baignade pour chiens. Le samedi 2 est réservé aux Golden Retrievers et le dimanche 3 est ouvert à toutes les races, sauf chiens classés. Restauration sur place assurée par le restaurant et le snack Aquaviva. Il est possible de pique-niquer. Sans réservation.. Tout public

Samedi 2023-09-02 10:00:00 fin : 2023-09-03 17:00:00. 3 EUR.

complexe nautique Aquagliss rue Pierre de Coubertin

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est



Special swimming weekend for dogs. Saturday 2nd is reserved for Golden Retrievers and Sunday 3rd is open to all breeds, except classified dogs. On-site catering provided by the Aquaviva restaurant and snack bar. Picnics available. No reservation required.

Fin de semana de baño especial para perros. El sábado 2 está reservado a los Golden Retriever y el domingo 3 está abierto a todas las razas, excepto los perros clasificados. El restaurante y snack bar Aquaviva ofrece servicio de catering in situ. Posibilidad de picnic. No es necesario reservar.

Spezielles Badewochenende für Hunde. Der Samstag (2.) ist Golden Retrievern vorbehalten, und der Sonntag (3.) ist für alle Rassen außer klassifizierten Hunden geöffnet. Verpflegung vor Ort durch das Restaurant und den Imbiss Aquaviva. Es besteht die Möglichkeit, ein Picknick zu machen. Ohne Reservierung.

Mise à jour le 2023-06-29 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH