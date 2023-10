Tournoi festi-ping Complexe Multisports Secondigny, 10 novembre 2023, Secondigny.

Secondigny,Deux-Sèvres

Tournoi festi ping au complexe sportif de Secondigny.Organisé par l’association,

Vendredi 10 novembre 2023 de 19h00 à 22h00 avec apéro dinatoire,

Coupon à remplir, à renvoyer avant le 4 novembre 2023 à ppcsecondigny88@gmail.com..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 22:00:00. .

Complexe Multisports

Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Festi ping tournament at the Secondigny sports complex, organized by the association,

Friday, November 10, 2023 from 7:00 pm to 10:00 pm with aperitif and dinner,

Coupon to be completed and returned by November 4, 2023 to ppcsecondigny88@gmail.com.

Torneo de festi ping en el complejo deportivo de Secondigny, organizado por la asociación,

Viernes 10 de noviembre de 2023 de 19:00 a 22:00 con aperitivo y cena,

Formulario a rellenar y devolver antes del 4 de noviembre de 2023 a ppcsecondigny88@gmail.com.

Festi Ping Turnier im Sportkomplex von Secondigny.Organisiert vom Verein,

Freitag, 10. November 2023 von 19.00 bis 22.00 Uhr mit Aperitif und Abendessen,

Coupon ausfüllen und vor dem 4. November 2023 an ppcsecondigny88@gmail.com zurücksenden.

