LE MARATHON DU TIR À L’ARC – LIGNAN-SUR-ORB Complexe multisports Lignan-sur-Orb, 3 décembre 2023, Lignan-sur-Orb.

Lignan-sur-Orb,Hérault

Amateurs ou expérimentés, venez participer à ce marathon organisé dans le cadre du Téléthon.

Tous les bénéfices seront reversés à l’association..

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 . EUR.

Complexe multisports

Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie



Amateur or experienced, come and take part in this marathon organized as part of the Telethon.

All profits will be donated to the association.

Aficionados o experimentados, vengan a participar en este maratón organizado en el marco del Teletón.

Todos los beneficios se donarán a la asociación.

Ob Amateure oder Erfahrene, nehmen Sie an diesem Marathon teil, der im Rahmen des Telethon organisiert wird.

Alle Gewinne werden an den Verein gespendet.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT BEZIERS MEDITERRANEE