Randonnée de Printemps Complexe Marc Goutheraut – Rue Max Boirot Bourbon-Lancy Catégories d’Évènement: Bourbon-Lancy

Saône-et-Loire Randonnée de Printemps Complexe Marc Goutheraut – Rue Max Boirot Bourbon-Lancy, 24 mars 2024, Bourbon-Lancy. Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 08:00:00

fin : 2024-03-24 . 6-12-16-20 km (pédestre). 12-25-35-45 km (VTT). 1 à 4 ravitaillements sur le parcours. Possibilité de restauration sur place (saucisson au vin). EUR.

Complexe Marc Goutheraut – Rue Max Boirot

Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-13 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination) Détails Catégories d’Évènement: Bourbon-Lancy, Saône-et-Loire Autres Code postal 71140 Lieu Complexe Marc Goutheraut - Rue Max Boirot Adresse Complexe Marc Goutheraut - Rue Max Boirot Ville Bourbon-Lancy Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Complexe Marc Goutheraut - Rue Max Boirot Bourbon-Lancy Latitude 46.62929 Longitude 3.75723 latitude longitude 46.62929;3.75723

Complexe Marc Goutheraut - Rue Max Boirot Bourbon-Lancy Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourbon-lancy/