Nord Conte musical « Machu Picchu » composé par Eric Bourdet et Sébastien Gaudefroy Complexe Lys-Aréna de Comines Comines, 18 mai 2019, Comines. Conte musical « Machu Picchu » composé par Eric Bourdet et Sébastien Gaudefroy Samedi 18 mai 2019, 18h30 Complexe Lys-Aréna de Comines Entrée libre Le conte musical « Machu Picchu » est proposé à l’ensemble des écoles de musique, conservatoires, harmonies et fanfares du territoire. Contact : Ecole municipale de musique 70 rue d’Hurlupin 03 20 39 27 89 Complexe Lys-Aréna de Comines Rue des Arts, 59560 Comines Comines 59560 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.ville-comines.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/cominespatrimoine »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 39 27 89 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-18T18:30:00+02:00 – 2019-05-18T22:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Comines, Nord Autres Lieu Complexe Lys-Aréna de Comines Adresse Rue des Arts, 59560 Comines Ville Comines Departement Nord Lieu Ville Complexe Lys-Aréna de Comines Comines latitude longitude 50.764832;3.011735

