Spectacle Place aux Mômes : Masques et Tuba Complexe Lucien Petit Breton, 24 avril 2023, Penestin.

Spectacle Place aux Mômes : Masques et Tuba Lundi 24 avril, 17h30 Complexe Lucien Petit Breton Gratuit: 0

Masques et Tuba est le quatrième volet sur les saisons façon Nid de Coucou. Laissez-vous embarquer vers les étoiles par les chansons originales de ces deux drôles d’oiseaux. On l’adore ou on le déteste. Certains le trouvent féérique et trop court, d’autres hyper ennuyeux et trop long : voici l’été ! Façon Nid de Coucou, cette saison vous fera respirer la liberté farouche des cieux étoilés, mais aussi frémir au contact du vent chaud dans les cheveux, et découvrir la fantaisie grotesque de la diseuse de bonne aventure.

Mené par le charismatique duo Nid de Coucou, ce spectacle de chansons met les deux pieds dans l’enfance, et nous plonge dans les premières et précieuses sensations de liberté. C’est dire si ça promet d’être chaud…

Complexe Lucien Petit Breton Allée des sports 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-24T17:30:00+02:00 – 2023-04-25T03:30:00+02:00

