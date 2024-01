KINGDOM OF TOTO COMPLEXE LOUIS ARAGON Romilly Sur Andelle, samedi 27 avril 2024.

KINGDOM OF TOTO est un groupe de 6 artistes aussi talentueux que passionnés par le fameux groupe californien TOTO.Leur répertoire ravira tout public venu entendre les tubes de ce groupe devenu mythique depuis 1976.Revivez plus de 40 années de rock, jazz rock, soul, pop rock, et parfois même Funky.

Tarif : 16.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 19:00

Réservez votre billet ici

COMPLEXE LOUIS ARAGON RUE DE LA LIBERATION (RD 321) 27610 Romilly Sur Andelle 27