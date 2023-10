CES GENS-LÀ – CHANSONS FRANÇAISES Complexe Le Phénix Mésanger, 11 novembre 2023, Mésanger.

Mésanger,Loire-Atlantique

Par la troupe JEF. Des chansons de Jacques Brel en support et c’est parti pour un partage d’émotions en pleine face..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . EUR.

Complexe Le Phénix Route de Teillé

Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire



By the JEF troupe. Jacques Brel?s songs in support, and it?s off to a sharing of emotions in the face.

Por la compañía JEF. Con el apoyo de canciones de Jacques Brel, es hora de compartir tus emociones.

Von der Theatergruppe JEF. Lieder von Jacques Brel als Unterstützung und los geht’s mit einem Austausch von Emotionen direkt ins Gesicht.

Mise à jour le 2023-10-11 par eSPRIT Pays de la Loire