Séance spéciale de sophrologie – Comportement alimentaire Complexe Langevin Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Séance spéciale de sophrologie – Comportement alimentaire Complexe Langevin Bègles, 17 novembre 2023, Bègles. Séance spéciale de sophrologie – Comportement alimentaire Vendredi 17 novembre, 16h00 Complexe Langevin Sur inscription Complexe Langevin 129 bis rue de Lauriol 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0767508431 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T16:00:00+01:00 – 2023-11-17T17:00:00+01:00

2023-11-17T16:00:00+01:00 – 2023-11-17T17:00:00+01:00 sophrologie bien être Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Complexe Langevin Adresse 129 bis rue de Lauriol 33130 Bègles Ville Bègles Departement Gironde Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Complexe Langevin Bègles latitude longitude 44.80946;-0.568537

Complexe Langevin Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/