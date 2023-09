Réunion publique – quartiers nord-ouest Complexe Langevin Bègles, 27 septembre 2023, Bègles.

Réunion publique – quartiers nord-ouest Mercredi 27 septembre, 19h00 Complexe Langevin Entrée libre

Le maire et les élu.es viennent à la rencontre des béglaises et des béglais pour échanger sur le bilan municipal des trois premières années du mandat et les projets de la ville.

Complexe Langevin 129 bis rue de Lauriol 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556498888 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T19:00:00+02:00 – 2023-09-27T21:00:00+02:00

2023-09-27T19:00:00+02:00 – 2023-09-27T21:00:00+02:00

Vie municipale bilan mi-mandat