Deux matchs exceptionnels avec le CAB Basket Complexe Langevin Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde

Deux matchs exceptionnels avec le CAB Basket Complexe Langevin, 25 février 2023, Bègles. Deux matchs exceptionnels avec le CAB Basket Samedi 25 février, 17h00 Complexe Langevin

Entrée libre Nos deux équipes fanions reçoivent à domicile deux équipes de haut de tableau. ? Béglaises, Béglais, nous comptons sur votre présence pour soutenir, ENCOURAGER et porter nos deux équipes vers la victoire ! Ils auront besoin d’un public de feu pour se surpasser ! SF1

⏱ 18:30

? @reveilbressuirais

?️ Complexe Langevin

SG1

⏱ 21:00

? @basketluyadourclub

?️ Complexe Langevin Notre partenaire, Toto Lé La, sera présent dès 18h, pour vous restaurer avec ses plats réunionnais délicieux.

Et notre buvette tournera à plein régime pour vous hydrater. Complexe Langevin 129 bis rue de Lauriol 33130 Bègles Bègles 33130 Gironde Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T16:00:00+00:00 – 2023-02-25T21:30:00+00:00

